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Dünya

Bangladeş Dışişleri Bakanı Mahmud: Türk toplumuna büyük saygı duyuyoruz

Bangladeş halkının Türk toplumuna büyük saygı duyduğunu ifade eden Bangladeş Dışişleri Bakanı Muhammad Hasan Mahmud, pek çok Türk sivil toplum kuruluşunun Bangladeş'e ve Arakanlı Müslümanlara insani yardımlarda bulunduğunu belirtti.

AA2 Mart 2024 Cumartesi 12:06 - Güncelleme:
Bangladeş Dışişleri Bakanı Mahmud: Türk toplumuna büyük saygı duyuyoruz
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Bangladeş Dışişleri Bakanı Muhammad Hasan Mahmud, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2024'te, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Mahmud, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını "soykırım ve insanlığa karşı suç" olarak değerlendirdi.

Bugüne kadar 30 binden fazla kişinin öldürüldüğünü ve bunların çoğunun kadın ve çocuklardan oluştuğunu ifade eden Mahmud, "Hastanelere saldırılar düzenlendi, tek bir hastaneye yönelik tek bir saldırıda 500 kişi öldürüldü. İnsani yardımlar kesildi, bazen yasaklandı. Elektrik bağlantısı, su temini, bunlar da kesintiye uğradı." diye konuştu.

İsrailli askerlerin, hiçbir suçu olmayan "aç" insanlara saldırdığını vurgulayan Mahmud, "İsrail, açıkça insanlık suçu işliyor ve etnik temizlik yapıyor. Bunun devam etmesine izin vermemeliyiz." ifadelerini kullandı.

- "ADF DÜNYA BARIŞI İÇİN HAYATİ ROL OYNUYOR"

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın özellikle enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle dünyadaki pek çok ülkeyi etkilediğini belirten Bakan Mahmud, bunun yanı sıra İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Afrika'daki sorunlar da bir araya geldiğinde, dünyadaki durumun "tehlikeli" olduğunu belirtti.

Mahmud, "Bu noktada pek çok devlet başkanı ve bakanın davet edildiği Antalya Diplomasi Forumu, dünyada barışı tesis etmek için çok hayati bir rol oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı, "Antalya Diplomasi Forumu ile İsrail ve dünyadaki diğer süper güçler üzerinde baskı oluşturalım ki, İsrail'i Gazze'deki politikalarından vazgeçirebilelim ve soykırımı durdurabilelim." dedi.

- "BANGLADEŞ TÜRK TOPLUMUNA BÜYÜK SAYGI DUYUYOR"

Mahmud, Türkiye ve Bangladeş ilişkilerinin geçmişe dayandığını ve iki ülkenin aynı değerleri paylaştığını ifade etti.

Bangladeş halkının Türk toplumuna büyük saygı duyduğunu ifade eden Mahmud, pek çok Türk sivil toplum kuruluşunun Bangladeş'e ve Arakanlı Müslümanlara insani yardımlarda bulunduğunu belirtti.

Mahmud, iki ülkenin birlikte daha çok çalışması ve işbirliğini güçlendirmesi çağrısında bulundu.

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