The Daily Star gazetesinin haberine göre, ICT'nin başındaki yeni Başsavcı İslam, başkent Dakka'da yaptığı basın açıklamasında, "Eski Başbakan Hasina'nın temmuz ve ağustos aylarında öğrencilerin öncülük ettiği protestolar sırasında toplu katliam yapıldığı suçlamasıyla yargılanmak üzere Hindistan ile yapılan iade anlaşması kapsamında geri getirilmesi için gerekli adımlar atılacak." dedi.

İslam, temmuz ve ağustosta yaşanan "soykırımlarla" ilgili tüm kanıtların toplanmasının başlıca zorluk kaynağı olduğunu ifade ederek "Suçlanan kişiler aleyhindeki bilgi, belge ve kanıtların ülkenin dört bir yanından toplanması ve bunların derlenmesi, incelenmesi ve mahkemenin önüne düzgün bir şekilde konulması gerekecek. Bu çok zorlu ve büyük bir görev." ifadelerini kullandı.

Savcılık ekibinin soruşturma sırasında sanıkların tutuklanması için başvuruda bulunacağını da belirten İslam, "Soykırıma karışan herkes için adaleti sağlayacağız ve yargılamalar tüm taraflarca kabul edilebilir bir şekilde yürütülecek." diye konuştu.

Bangladeş'te 15 Ağustos'ta, hükümet karşıtı protestolar sebebiyle ülkeden ayrılarak Hindistan'a giden eski Başbakan Hasina'nın da aralarında bulunduğu üst düzey 10 yetkili hakkında, gösteriler sırasında "soykırım ve insanlığa karşı suç" işlendiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

BANGLADEŞ'TE NELER OLDU?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu. Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.