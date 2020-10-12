Bangladeş hükümeti tecavüz suçuna idam cezası getirmeye hazırlanıyor

AA 12 Ekim 2020 Pazartesi 15:38 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 15:38

Bangladeş kabinesinin, tecavüz suçuna en ağır cezanın ömür boyu hapisten idama çevrilmesini onayladığı belirtildi.

Kabine sözcüsü Kandaker Enverul İslam, parlamento oturum halinde olmadığından Bangladeş Devlet Başkanı Abdul Hamid'in, Kadın ve Çocuklara Baskıyı Önleme Yasası'nda değişiklik için kararname çıkaracağını kaydetti.

İslam ayrıca kabinenin tecavüz davalarının hızla tamamlanması teklifini kabul ettiğini belirtti.

Adalet Bakanı Anisul Huk da Devlet Başkanı'nın kararnameyi yarın çıkarmasının beklendiğini söyledi.

Bangladeş'te mevcut yasa çerçevesinde tecavüz davalarında, kurbanın hayatını kaybettiği durumlar hariç en ağır ceza ömür boyu hapis.

Ülkede son haftalarda işlenen cinsel şiddet saldırılarının ardından başkent Dakka'da ve diğer şehirlerde gösteriler düzenlenmişti.

41 KİŞİ HAYATINI KAYBETİİ

Yerel insan hakları örgütleri, Bangladeş'te tecavüzlerin arttığını belirtiyor. Bu örgütlerden Ain-o-Salish Kendra, ocak-ağustos arasında 889 tecavüz vakasının yaşandığını, 41 kurbanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Birçok tecavüz vakasının da nüfuzlu kişilerin tacizi korkusuyla yetkililere bildirilmediği ifade ediliyor. Bangladeş'te tecavüz davalarının sonuçlanması yıllar alabiliyor.

Son günlerdeki gösterilerin fitilini, bir grup erkeğin soydukları bir kadına saldırdığı anın videosunun, Facebook'ta paylaşılması ateşlemişti.

Ulusal İnsan Hakları Komisyonu'nun yürüttüğü soruşturma, videodaki kadına geçen yıl defalarca tecavüz edildiğini ortaya koymuştu. Olayla ilgili 8 kişi tutuklanmıştı.

Ülkede geçen hafta da bir kadın öğrenci yurdunda tecavüze uğramış, olay, iktidardaki Avami Birliği'nin öğrenci kolunun birçok üyesinin tutuklanmasıyla sonuçlanmıştı.