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Dünya

Bangladeş, Moderna aşısını uygulamaya başlayacağını duyurdu

Bangladeş, yarından itibaren ABD'li ilaç firması Moderna'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıları uygulamaya başlayacak.

AA12 Temmuz 2021 Pazartesi 15:23 - Güncelleme: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 15:23
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Epidemiyoloji Hastalık Kontrol ve Araştırma Enstitüsünden (IEDRC) Dr. A.S.M. Alamgir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yarından itibaren Moderna mRNA aşılarıyla toplu aşılamaya başlayacağız." ifadesini kullandı.

Alamgir, ülkede mevcut uygulanan Sinopharm aşılama çalışmalarının kapsamının da genişletileceğini bildirdi.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında, ABD'nin Bangladeş'e 2,5 milyon doz aşı sağladığı belirtildi.

Bangladeş Sağlık Bakanı Zahid Maleque de yaptığı açıklamada, ülkeye ağustosta 6 milyon doz daha Pfizer ve BioNTech aşısı getirileceğini kaydetti.

Bangladeş şimdiye kadar nüfusunun yaklaşık yüzde 2,6'sını kapsayan, 10 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı uyguladı.

- GÜNLÜK EN YÜKSEK VAKA VE VİRÜS KAYNAKLI ÖLÜ SAYISI KAYDEDİLDİ

Bangladeş'te son 24 saatte 11 bin 874 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, 230 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Böylelikle ülkede en yüksek günlük vaka ve virüs kaynaklı ölü sayısı kaydedilmiş oldu.

Salgının başından bu yana 1 milyon 21 bin 189 kişinin virüse yakalandığı Bangladeş'te, 16 bin 419 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ülkede, virüse yakalanan 874 bin 501 kişi sağlığına kavuştu.

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