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Dünya

Bangladeş: Ülkemize sığınan Arakanlı Müslümanlara desteğimiz devam edecek

Bangladeş'teki geçici hükümete 'başdanışman' sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus, 'Hükümetimiz, Bangladeş'e sığınan milyonu aşkın Arakanlıyı desteklemeye devam edecektir.' dedi.

AA19 Ağustos 2024 Pazartesi 11:43 - Güncelleme:
Bangladeş: Ülkemize sığınan Arakanlı Müslümanlara desteğimiz devam edecek
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Bangladeş'te yayın yapan Prothom Alo gazetesinin haberine göre Yunus, başkent Dakka'da düzenlenen etkinlikte Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yunus, hükümetlerinin taraf olduğu tüm uluslararası, bölgesel ve ikili anlaşmalara bağlı kalacağını belirterek Bangladeş'in "Birleşmiş Milletler (BM) temelinde çok taraflılığın aktif parçası" olacağını ifade etti.

GÜVENLİ DÖNÜŞ MESAJI

Bangladeş'in BM'nin "barış gücü operasyonlarına" katkılarını sürdürmeye ve derinleştirmeye istekli olduklarını dile getiren Yunus, "Hükümetimiz, Bangladeş'e sığınan milyonu aşkın Arakanlıyı desteklemeye devam edecektir." dedi.

Yunus, uluslararası toplumun, Arakanlı Müslümanların ülkeleri Myanmar'a "güvenle, haklarına sahip şekilde" dönebilmelerine ve insani yardıma ilişkin sürdürülebilir çabada bulunması gerektiğini vurguladı.

BİNLERCE KİŞİ KATLEDİLDİ

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

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