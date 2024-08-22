Bangladeş ve Pakistan'daki olayların arkasında kim var?

Pakistan'da ve Bangladeş'te bir süredir devam eden sokak olayları hakkında Dr. Mustafa Tüter, Tercüman'ın sorularını cevapladı.

Pakistan'da büyük bir değişim ve dönüşümün yaşandığını bildiren Tüter, "Bu durum, Güney Asya jeopolitiğinde yaşanan değişimle birlikte okumalı. Çin için büyük bir öneme sahip olan Gwadar Limanı'nda yaşanan protestolara özel bir parantez açmak gerekiyor. Çin, 2013 yılı itibarıyla hayata geçirdiği "Bir Kuşak Bir Yol" girişimi için 60 milyar dolara yakın bir yatırım yaptı. Gwadar Limanı odaklı yatırımların özellikle gelecekte önem arz edeceği biliniyor. Çin'in global yükselişini temsil eden bu proje limanların altyapılarına verdiği önemi ortaya koyuyor. Ayrıca ekonomik entegrasyon yönünden de değerli." ifadelerini kullandı.

BANGLADEŞ'TEKİ SOKAK EYLEMLERİ

Asya'da üç büyük gücün olduğunun altını çizen Tüter, "Rusya, Çin ve Hindistan göze çarpıyor. Yeniden yükselen üç büyük güç arasında Hindistan'ın Batı'yla herhangi bir ittifaka girmemesi, Çin ve Rusya arasında yürüttüğü denge politikası önem arz ediyor." değerlendiresinde bulundu.

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