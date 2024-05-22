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Dünya

Bangladeşli Milletvekili Azim, Hindistan'da ölü bulundu

Bangladeş'te iktidardaki Avami Birliği Partisinin milletvekillerinden Anwarul Azim, kayıp olduğu Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde ölü bulundu.

AA22 Mayıs 2024 Çarşamba 17:28 - Güncelleme:
Bangladeşli Milletvekili Azim, Hindistan'da ölü bulundu
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Basına konuşan Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal, Batı Bengal eyaletinin Kolkata kentinde kaybolduğu bildirilen Azim'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Azim'in Kolkata'da ölü bulunduğunu söyleyen Kamal, olaya ilişkin 3 şüphelinin gözaltına alındığını belirterek, "Olaya karışanların hepsinin Bangladeşli olduğunu biliyoruz. Planlanmış bir cinayetti." ifadesini kullandı.

Milletvekili Azim, 12 Mayıs'ta sağlık nedeniyle Hindistan'a gitmiş, 18 Mayıs'ta ise kendisi hakkında kayıp ihbarında bulunulmuştu.

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