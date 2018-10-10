Bangladeş'te, eski bakanın da aralarında olduğu 19 kişiye idam cezası verildi

Başbakan Şeyh Hasina'nın ana muhalefet lideri olduğu Ağustos 2004'te Dakka'da düzenlediği mitinge yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıyla ilgili yargılananlardan 19 kişi idam cezasına çarptırıldı.

Başkent Dakka'daki karar duruşması öncesinde mahkeme salonu önünde ve adliyenin çevresindeki sokaklarda geniş güvenlik önlemi alındı.

Mahkeme, o dönem devlet bakanlığı yapan Lutfozzaman Babar'ın da aralarında olduğu 19 kişiyi ölüm cezasına çarptırırken Londra'da yaşayan Bangladeş Ulusal Partisi Başkanı Tarık Rahman'ı müebbet hapse mahkum etti.

Saldırıyla ilgili yargılanan diğer 11 sanık ise 6 ay ile 2 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Mahkeme Başkanı Şahid Nurudddin, sanıkların mahkemenin kararına 30 gün içinde itiraz etme haklarının olduğunu hatırlattı.

Dakka'da, 21 Ağustos 2004'te ana muhalefet partisi Avam (Halk) Birliğinin parti merkezi önündeki mitingine yönelik el bombalı saldırıda 24 kişi hayatını kaybetmiş, Hasina'nın da aralarında olduğu 300'den fazla kişi yaralanmıştı.