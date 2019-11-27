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Bangladeş'te 7 kişiye idam cezası verildi

Bangladeş'te özel bir terörle mücadele mahkemesi, başkent Dakka'da bir restorana düzenlenen saldırıyla bağlantılı olarak yedi kişiyi idama mahkum etti.

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Hakim Mucibur Rahman, 2016 yılında Dakka'da bir restorana düzenlenen ve 20 rehinenin ölümüyle sonuçlanan saldırıyla ilgili yedi kişiyi, saldırı planlama, bomba yapma ve cinayetten suçlu buldu.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı mahkemede yedi kişi hakkında verilen idam cezası kararını açıklayan Rahman, saldırganların ülkenin egemenliğine ve anayasasına karşı hareket ettiklerini söyledi.

Davada ayrıca bir kişi beraat etti.

Dakka'da 1 Temmuz 2016'da Holey Artisan restoranına düzenlenen saldırıda 33 kişi rehin alınmış, saldırganlarla çatışmaya giren iki polis yaşamını yitirmiş, 30 polis yaralanmıştı.

Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda altı saldırgan öldürülmüş, bir saldırgan gözaltına alınmış, 13 rehine kurtarılmıştı. Saldırganlar 20 rehineyi öldürmüştü.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti. Bangladeş yönetimi ise DEAŞ'ın ülkede faaliyet göstermediğini, saldırının başka bir örgüt tarafından yapıldığını savunmuştu.

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