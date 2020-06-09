Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kaldığı kamplarda Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 3'e yükseldi

AA 09 Haziran 2020 Salı 21:40 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 21:40

Dhaka Tribune'ün haberine göre, Sığınmacı Yardım ve Rehabilitasyon Komisyonu sağlık koordinatörü Abu Taha Bhuiyan, Arakanlı Müslümanların kaldığı Ukhiya'daki kamplarda 58 ve 70 yaşındaki 2 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece bu kamplarda Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Arakanlıların sayısı 3'e yükseldi.

Kamplardaki 5 Arakanlı Müslümanda daha Kovid-19'a rastlandığını ve dün itibarıyla toplam vaka sayısının 35'e yükseldiğini bildiren Bhuiyan, virüse yakalanan 2 Arakanlı'nın da iyileştiğini ifade etti.

Bhuiyan ay başında Arakanlı Müslümanların kamplarında Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiğini duyurmuş ve 31 Mayıs'ta 71 yaşındaki bu kişinin Kovid-19 sebebiyle öldüğünü bir önceki gece öğrendiklerini söylemişti.



Kamplardaki ilk Kovid-19 vakası 14 Mayıs'ta tespit edilmiş, sayı bir haftada çift haneli rakamlara ulaşmıştı.



İnsan hakları örgütleri ve uzmanlar, "yoğun nüfuslu" mülteci yerleşim birimlerinde virüsün hızlı yayılım göstereceği uyarısında bulunmuştu.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.



Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.



BM'ye göre Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.



Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.



BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.



