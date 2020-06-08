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Dünya

Bangladeş'te asırlık kadın koronavirüsü yendi

Güney Asya ülkesi Bangladeş'te yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 100 yaşındaki kadın iyileşti.

AA08 Haziran 2020 Pazartesi 17:33 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 17:34
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Yaşlı kadının torunu Muhammed Nasim Bhuiyan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gopalganj bölgesinde yaşayan anneannesi Khobirunnesa'nın mayıs ayında Kovid-19'a yakalandığını ve başkent Dakka'da bir hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Bhuiyan, anneannesinin kalp rahatsızlığı ve cilt kanseri olmasına rağmen bu yaşta Kovid-19'u yendiğini kaydetti.

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Öte yandan Çinli tıp uzmanlarından oluşan 10 kişilik ekip, başkent Dakka'ya ulaştı.

Bangladeş Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çinli ekibin, 22 Haziran'a kadar ülkede kalacağı, Kovid-19 salgını ile mücadeledeki tecrübelerini Bangladeşli meslektaşlarıyla paylaşacakları kaydedildi.

Kovid-19 vaka sayısı 68 bin 504 olan ülkede, 930 kişi hayatını kaybetti.

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