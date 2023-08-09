İSTANBUL 26°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2023 Çarşamba / 23 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0211
  • EURO
    29,6522
  • ALTIN
    1663.95
  • BIST100
    7600.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bangladeş'te dang humması can almaya devam ediyor
Dünya

Bangladeş'te dang humması can almaya devam ediyor

Bangladeş'te dang hummasından ölenlerin sayısı 352'ye yükselirken, son 24 saatte bu hastalık nedeniyle hastaneye kaldırılanlar da rekor sayıya ulaştı.

AA9 Ağustos 2023 Çarşamba 20:39 - Güncelleme:
Bangladeş'te dang humması can almaya devam ediyor
ABONE OL

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DGHS) tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde dang hummasından yaşamını yitirenlerinin sayısının 352'ye yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte 2 bin 884 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve bunun 2023'teki en yüksek seviyesi olduğu belirtildi.

Yalnızca başkent Dakka'da dang hummasından ölenlerin sayısının 276'ya ulaştığı kaydedilen açıklamada, bu yıl ülke genelinde yaklaşık 75 bin kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

DGHS yetkilisi Dr. Shahadat Hossain, Temmuz 2023'te geçen yılın aynı dönemine kıyasla 8 kat daha fazla dang humması görüldüğünü söyledi.

Artışın ağustosun ilk haftasında da devam ettiğini vurgulayan Hossain, böyle devam ederse ağustosta temmuzdan daha fazla vaka görülebileceğine dikkati çekti.

- Dang humması

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme neden olabiliyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen haziran, eylül, aralık ve martta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle muhtemel üreme alanlarının sürekli ilaçlanması gerekiyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.