İSTANBUL 26°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2023 Cuma / 25 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0509
  • EURO
    29,7224
  • ALTIN
    1669.19
  • BIST100
    7697.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bangladeş'te dang humması can almaya devam ediyor
Dünya

Bangladeş'te dang humması can almaya devam ediyor

Bangladeş'te dang humması salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 364'e çıktı.

IHA11 Ağustos 2023 Cuma 17:30 - Güncelleme:
Bangladeş'te dang humması can almaya devam ediyor
ABONE OL

Güney Asya ülkesi Bangladeş'te dang humması salgınında vaka ve ölü sayısında artış sürüyor. Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DGHS) tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde dang hummasından hayatını kaybedenlerin sayısının 364'e yükseldiği bildirildi. Son 24 saat içinde 2 bin 959 kişiye ise dang humması teşhisi konulduğu, toplam vaka sayısının 78 bin 28'e yükseldiği aktarıldı. Temmuz ayında 43 bin 854 vaka, 204 ölüm, Ağustos ayında ise şimdiye kadar 26 bin 196 vaka, 113 ölüm kaydedildiği belirtildi.

Sivrisinek ısırması sonucu bulaşan dang humması, genellikle baş ağrısı, yüksek ateş, halsizlik, şiddetli kas ve eklem ağrıları, kusma ve kızarıklık gibi semptomlara yol açıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.