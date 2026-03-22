22 Mart 2026 Pazar / 4 Sevval 1447
  • Bangladeş'te facia! Otobüs ile tren çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

Bangladeş'te facia! Otobüs ile tren çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bangladeş'in güneydoğusundaki Comilla bölgesinde otobüs ile trenin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Chittagong bölgesinden başkent Dakka'ya gitmek üzere yola çıkan posta treni, Comilla'da yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Yetkililer, çarpmanın etkisiyle trenin lokomotifine takılan otobüsün yaklaşık 1 kilometre sürüklenerek kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Kazanın ardından Dakka-Chittagong hattındaki tren seferleri yaklaşık 3 saat durdurulurken, çalışmaların ardından ulaşım yeniden normale döndü.

ÖNERİLEN VİDEO

Pitbull dehşeti kamerada: Az kalsın parçalara ayırıyordu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
