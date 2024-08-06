Bangladeş'te geçici hükümetin kurulması için önemli adım: Parlamento feshedildi

Bangladeş'te öğrenci protestolarının şiddet olaylarına dönüşmesiyle baskılara daha fazla dayanamayarak görevinden istifa eden Başbakan Şeyh Hasina'nın ülkeyi terk etmesinin ardından geçici bir hükümetin kurulması bekleniyor. Öğrenci protestolarının liderleri sosyal medya platformu Facebook'tan video yayınlayarak Nobel Barış Ödüllü ekonomist ve iş adamı Muhammed Yunus'un liderliğinde yeni bir geçici hükümet kurulması çağrısında bulundu.

HALK ORDUYU YÖNETİMDE İSTEMİYOR

Protesto organizatörlerinden biri olan Nahid İslam, "Bizim önerdiğimiz hükümet dışında herhangi bir hükümet kabul edilmeyecektir. Ordu destekli veya ordu tarafından yönetilen hiçbir hükümeti kabul etmeyiz" diyerek Yunus'un da bu rolü üstlenmeyi kabul ettiğini belirtti. Nahid İslam, "Ülkenin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen kundaklamaları ve toplumsal şiddeti şiddetle kınıyoruz. Bu tür olayların hareketimizi engellemesini önlemek için hazırlıklı olmalıyız" dedi. Protesto liderleri ayrıca Bangladeş Devlet Başkanı Muhammed Shahabuddin'e yerel saatle 15.00'e kadar parlamentoyu feshetmesi çağrısı yaparken talepleri karşılanmadığı takdirde "sert adımlar atacakları" uyarısında bulundu. Kısa süre sonra Bangladeş Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise parlamentonun feshedildiği duyuruldu.

TEKLİFİ KABUL ETTİ, ÜLKEYE DÖNECEK

Reuters haber ajansının haberine göre Muhammed Yunus'un şu anda Paris'te küçük bir tıbbi operasyon geçirdiğini belirten sözcüsü, öğrencilerin geçici hükümete liderlik etme talebini kabul ettiğini söyledi. Sözcü, Yunus'un tıbbi müdahalenin ardından "en kısa sürede" Bangladeş'e döneceğini belirtti.