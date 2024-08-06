İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2024 Salı / 1 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,6055
  • EURO
    36,7062
  • ALTIN
    2600.18
  • BIST100
    10090.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bangladeş'te geçici hükümetin kurulması için önemli adım: Parlamento feshedildi
Dünya

Bangladeş'te geçici hükümetin kurulması için önemli adım: Parlamento feshedildi

Bangladeş Devlet Başkanı Muhammed Shahabuddin, Başbakan Şeyh Hasina'nın istifasının ardından parlamentoyu feshederek geçici hükümetin kurulmasının önünü açtı. Eylemlerine devam eden göstericiler ise kurulacak geçici hükümetin başına Nobel Barış Ödüllü Muhammed Yunus'un getirilmesini istiyor.

IHA6 Ağustos 2024 Salı 14:00 - Güncelleme:
Bangladeş'te geçici hükümetin kurulması için önemli adım: Parlamento feshedildi
ABONE OL

Bangladeş'te öğrenci protestolarının şiddet olaylarına dönüşmesiyle baskılara daha fazla dayanamayarak görevinden istifa eden Başbakan Şeyh Hasina'nın ülkeyi terk etmesinin ardından geçici bir hükümetin kurulması bekleniyor. Öğrenci protestolarının liderleri sosyal medya platformu Facebook'tan video yayınlayarak Nobel Barış Ödüllü ekonomist ve iş adamı Muhammed Yunus'un liderliğinde yeni bir geçici hükümet kurulması çağrısında bulundu.

HALK ORDUYU YÖNETİMDE İSTEMİYOR

Protesto organizatörlerinden biri olan Nahid İslam, "Bizim önerdiğimiz hükümet dışında herhangi bir hükümet kabul edilmeyecektir. Ordu destekli veya ordu tarafından yönetilen hiçbir hükümeti kabul etmeyiz" diyerek Yunus'un da bu rolü üstlenmeyi kabul ettiğini belirtti. Nahid İslam, "Ülkenin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen kundaklamaları ve toplumsal şiddeti şiddetle kınıyoruz. Bu tür olayların hareketimizi engellemesini önlemek için hazırlıklı olmalıyız" dedi. Protesto liderleri ayrıca Bangladeş Devlet Başkanı Muhammed Shahabuddin'e yerel saatle 15.00'e kadar parlamentoyu feshetmesi çağrısı yaparken talepleri karşılanmadığı takdirde "sert adımlar atacakları" uyarısında bulundu. Kısa süre sonra Bangladeş Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise parlamentonun feshedildiği duyuruldu.

TEKLİFİ KABUL ETTİ, ÜLKEYE DÖNECEK

Reuters haber ajansının haberine göre Muhammed Yunus'un şu anda Paris'te küçük bir tıbbi operasyon geçirdiğini belirten sözcüsü, öğrencilerin geçici hükümete liderlik etme talebini kabul ettiğini söyledi. Sözcü, Yunus'un tıbbi müdahalenin ardından "en kısa sürede" Bangladeş'e döneceğini belirtti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.