Bangladeş'te Hindu tapınaklarına saldırdıkları gerekçesiyle yüzlerce kişi gözaltına alındı

AA 18 Ekim 2021 Pazartesi 09:45 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 09:45

Yetkililer, çoğunluğu Comilla ve Chattogram'da bulunan en az 35 tapınağın saldırıya uğradığını bildirdi.

Saldırılarla ilgili 10 binden fazla kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu, 300'ün üzerinde kişi gözaltına alındı.

Ülkenin farklı bölgelerindeki şiddet olaylarında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

- 13 EKİM'DE OLAYLAR ÇIKMIŞTI

Dakka'nın güneydoğusundaki Comilla bölgesinde bulunan geçici Hindu tapınağında Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapıldığı iddialarının ardından güneydeki Chandpur'a bağlı Hajiganj bölgesinde 13 Ekim'de olaylar çıkmıştı.

Comilla, Chattogram, Kurigram ve Moulvibazar bölgelerindeki çatışmalarda da çok sayıda kişi yaralanmış ve söz konusu bölgelere güvenlik ekipleri takviye edilmişti.

Müslümanların kutsal değerlerine hakaret edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Olaylar, ülke genelinde Hinduların Durga Puja Festivali'ni kutladığı sırada gerçekleşmişti.