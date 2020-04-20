Bangladeş'te kalabalık cenaze töreninin ardından 7 köy tamamen tecrit edildi

AA 20 Nisan 2020 Pazartesi 10:39 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 10:39

Hükümetin Kovid-19 nedeniyle getirdiği kısıtlamalara rağmen Brahmanbaria bölgesinde on binlerce kişinin, aynı zamanda Bangladeş Hilafet Meclisi Partisi Genel Başkan Yardımcısı olan Zübeyir Ahmet Ensari'nin cenaze törenine katılması üzerine bölgedeki 7 köy tamamen tecrit edildi.



Brahmanbaria bölgesi emniyet yetkililerinden Abu Sayed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kati bir şekilde, 7 köyün tüm sakinlerine en az 14 gün boyunca tamamen evlerinde kalmaları talimatını verdik, böylece cumartesi günkü toplanmanın ardından kimseye virüs bulaşıp bulaşmadığını tespit edebileceğiz." dedi.

Toplanmaya engel olamamakla suçlanan 3 üst düzey yerel emniyet yetkilisinin görevlerinden alındığını aktaran Sayed, "Hükümetin izniyle, emniyet müdürlüğümüz, geniş katılımlı toplanmayı kontrol edememeleri nedeniyle bu yetkililere karşı harekete geçti." ifadesini kullandı.



Diğer yandan görevden alınan yerel polis müdürü, ülke genelinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkma yasağı uygulandığı bir dönemde bu kadar çok sayıda kişinin toplanacağını hiç düşünmediklerini belirterek, "Tarlalardan ve normalde kullanılmayan diğer yollardan bile olsa her taraftan geldiler." diye konuştu.



Yerel medyanın, vatandaşlara ve polise dayandırdığı habere göre, ülke genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle uygulanan kısıtlamalara rağmen cumartesi günü düzenlenen cenaze törenine çoğu civar köylerden olmak üzere, ülkenin çeşitli yerlerinden gelen on binlerce kişi katıldı.

Bangladeş genelinde bugüne kadar 2 bin 456 kişide yeni tip koronavirüse rastlanırken, virüs nedeniyle 91 kişi hayatını kaybetti.