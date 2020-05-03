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Dünya

Bangladeş'te Kovid-19 sebebiyle 2 bin 884 mahkum serbest bırakılacak

Bangladeş'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aşırı dolu hapishanelerdeki yaklaşık 2 bin 884 mahkumun serbest bırakılacağı açıklandı.

AA03 Mayıs 2020 Pazar 23:53 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 23:53
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Cezaevleri Genel Müfettişi Tuğgeneral Mustafa Kemal Paşa, AA muhabirine yaptığı açıklamada cezaevlerinde normal kapasitenin iki katından fazla mahkum bulunduğunu söyledi.

Paşa, bugün itibarıyla mahkumların serbest bırakılmaya başlandığını belirterek, "Hükümetin direktifleri doğrultusunda ülke genelinde bu hafta içerisinde 2 bin 884 mahkum serbest bırakılacak." ifadesini kullandı.

Cezaevlerindeki kapasite yetersizliğine işaret eden Paşa, bugün işlemleri tamamlanan adi suçlardan hüküm giymiş 385 mahkumun serbest bırakıldığını belirtti.

Bu arada, başkent Dakka'daki merkez cezaevinde bugün 19 ceza infaz memurunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Cezaevleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, ülkedeki 68 cezaevinde yaklaşık 89 bin mahkum bulunuyor.

Ülkede, 9 bin 455 kişide Kovid-19 görülürken, salgına bağlı 177 ölüm gerçekleşti.

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