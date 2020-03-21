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Dünya

Bangladeş'te Kovid-19 sebebiyle bağımsızlık günü etkinlikleri iptal edildi

Bangladeş'te hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 26 Mart Bağımsızlık Günü ile ilgili tüm kutlamaları iptal etti.

AA21 Mart 2020 Cumartesi 22:20 - Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 22:20
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Bangladeş Cumhurbaşkanı Abdul Hamid ile Başbakan Şeyh Hasina arasında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Kovid-19 salgınına ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Joynal Abidin, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, salgın sebebiyle 26 Mart Bağımsızlık Günü ile ilgili tüm kutlamaların iptal edildiğini bildirdi.

Abidin, her iki liderin vatandaşlardan panik olmak yerine tedbirli olmalarını istediğini kaydetti.

Bangladeş'te Kovid-19 sebebiyle 2 kişi ölmüş, vaka sayısı 24 olmuştu. Ülkede dini, siyasi, sosyal ve kültürel tüm etkinlikler iptal edilmişti.

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