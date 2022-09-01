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Dünya

Bangladeş'te muhalefet ayakta: Çıkan çatışmada bir kişi öldü

Bangladeş'te ana muhalefette bulunan Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) üyeleri ile polis arasında çıkan kargaşada 1 kişinin öldüğü, yaklaşık 100 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA1 Eylül 2022 Perşembe 17:35 - Güncelleme:
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Yerel basında yer alan haberlere göre, BNP'nin kuruluşunun 44'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen miting sırasında polis ile göstericiler arasında arbede çıktı.

Olayların, Narayanganj kentinin sanayi bölgesinde yaşandığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 100 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Ana muhalefet partisi yetkilileri, polisin göstericilere kasıtlı saldırdığını iddia etti.

BNP Genel Sekreteri Mirza Fahrül İslam Alemgir, yaşananları kınayarak sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Alamgir, "Çalışanlarımızdan biri öldürüldü. Bu cinayeti şiddetle kınıyoruz ve ilgili makamların suçluları derhal tespit edip adalete teslim etmesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Çatışmada hayatını kaybeden BNP üyesinin, Shaon adında 24 yaşında bir genç olduğu bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, Emniyet yetkilileri, miting düzenleyen BNP'lilerin izinsiz şekilde yolu trafiğe kapattığını bildirdi.

Olaylarda, en az 20 polisin yaralanıp hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

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