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Dünya

Bangladeş'te muhalefet liderine yolsuzluk suçlamasıyla 9 yıl hapis cezası

Bangladeş'te eski Başbakan Halide Ziya'nın oğlu ve Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) lideri Tarık Rahman, yolsuzluk davasında suçlu bulunarak 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AA2 Ağustos 2023 Çarşamba 19:31 - Güncelleme:
Bangladeş'te muhalefet liderine yolsuzluk suçlamasıyla 9 yıl hapis cezası
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Rahman hakkında "yasa dışı yollardan kazanç sağlamak ve vergi kaçakçılığı" suçlamasıyla 2007'de açılan davada gıyaben 9 yıl, eşi Zübeyde Rahman'a ise gıyaben 3 yıl hapis cezası verildi.

273 bin dolardan fazla para cezasına da çarptırılan Rahman, bu cezayı ödemediği takdirde hapis cezasına 3 ay daha eklenecek.

BNP'nin Genel Sekreteri Mirza Fakhrul Islam Alamgir, kararın "siyasi olduğunu" ifade ederek amacın Rahman'ı siyasetten uzak tutmak olduğunu savundu.

Müebbet hapis dahil olmak üzere bir dizi hapis cezasıyla karşı karşıya olan Rahman, 2008'de tedavi için ülkeyi terk etmesinden bu yana Londra'da yaşıyor.

Partiyi Londra'dan yöneten Rahman, Bangladeş'e dönmesi halinde tutuklanacak.

  • Tarık Rahman
  • yolsuzluk

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