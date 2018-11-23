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Bangladeş'te muhalefet partisi yetkilisi nehirde ölü bulundu

Bangladeş'te Buriganga Nehri'nde, ana muhalefet partisininden bir kişinin cesedi bulundu.

  • AA
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Polis, ülkede gelecek ay yapılacak genel seçimde adaylığını koymak üzere başkent Dakka'ya gelen ve 4 gündür kendisinden haber alınamayan, ana muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisinin (BNP) Jashore bölgesi başkan yardımcısı Abu Bakar Abu'nun cesedinin Buriganga Nehri'nde bulunduğunu açıkladı.

Yakınları, Abu'yu kaçırdıkları sanılan kişilerin kendilerini arayarak fidye istediğini, yaklaşık 2 bin dolar fidye ödemelerine rağmen Abu'nun serbest bırakılmadığını aktardı.

Bir BNP yetkilisi, Abu'nun polisler tarafından otelinden alındığını ve öldürülerek nehre atıldığını iddia etti.

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