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Dünya

Bangladeş'te mülteci kampında vahşet: İki Müslüman lider hayatını kaybetti

Bangladeş'in Cox Bazar bölgesindeki kampta iki Arakanlı Müslüman (Rohingya) liderin bir grup çete üyesinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybettiği bildirildi.

AA16 Ekim 2022 Pazar 15:08 - Güncelleme:
Bangladeş'te mülteci kampında vahşet: İki Müslüman lider hayatını kaybetti
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Dhaka Tribune'ün haberine göre, yetkililer, bölgenin Ukhia kentindeki Balukhali mülteci kampında topluluk liderleri 38 yaşındaki Muhammed Enver ve 35 yaşındaki Muhammed Yunus'un bir grup çete üyesinin bıçaklı saldırısına uğradığını açıkladı.

Bangladeş polisi, Yunus'un olay yerinde, Enver'in de hastanede yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Olaya ilişkin herhangi bir gözaltı gerçekleşmediği belirtilirken, bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı bilgisi paylaşıldı.

- ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine yükseldi.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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