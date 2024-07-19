Bangladeş'te öğrencilerle polis arasında çıkan çatışmada ölü sayısı 25'e yükseldi

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alanların yakınlarına kamu sektöründe kontenjan ayrılmasına karşı üniversite öğrencilerinin ülke genelinde gerçekleştirdiği protestolarda can kaybı artıyor. Dün kontenjan hakkının kaldırılması talebiyle gösteri düzenleyen öğrenciler ile polis arasında çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. Böylece salı gününden bu yana düzenlenen protestolarda toplam can kaybı 25'e çıktı.

OLAYLAR NEDEN ÇIKTI?

Bangladeş'te salı günü başlayan protestolarda söz konusu kontenjan hakkının kaldırılması talebiyle gösteri düzenleyen muhalif öğrenciler ile iktidar yanlısı öğrenciler arasında şiddet olayları yaşanmıştı. Polisin göz yaşartıcı gaz ve cop ile mermiyle müdahale ettiği olaylarda 6 kişi hayatını kaybetmişti. Çarşamba gününden itibaren tüm devlet üniversiteleri ve özel üniversiteler süresiz olarak kapatılmış, tansiyonun düşmesi için üniversite kampüslerine çevik kuvvet polisi ve Sınır Muhafızları gönderilmişti.

İNTERNET KESİLDİ

Mobil internet bağlantıları kesilirken, dün başkent Dakka başta olmak üzere ülke genelinde düzenlenen protestolar, bir kez daha şiddet olaylarına sahne olmuştu. Dakka'da göstericiler polis araçları, bir polis kulübesi ile yollara kurdukları barikatları ateşe vermişti. Devlet televizyonu Bangladeş TV'nin merkez binasına saldıran göstericiler, ana kapıyı kırarak girişi ateşe vermişti.