Dünya

Bangladeş'te ölü sayısı yükseliyor

IHA21 Kasım 2025 Cuma 10:35 - Güncelleme:
Bangladeş'in başkenti Dakka'ya 40 kilometre mesafedeki Nasringdi kentinde yerin 10 km derinliğinde 5.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremde can kaybının 1'i çocuk 5'e yükseldiği 100 kişinin de yaralandığı açıklandı. Narsingdi'deki yaralılar hastaneye kaldırılırken yoğun nüfuslu başkent Dakka ve birçok bölgede binaların hasar gördüğü açıklandı.

Bangladeş Geçiş Hükümeti Başbakanı Muhammed Yunus yaralılar arasında Dakka Üniversitesi öğrencileri, Gazipur kentindeki fabrika işçileri ve depremin merkez üssü olan Narsingdi sakinlerinin bulunduğunu söyledi ancak can kayıplarına ilişkin detay vermedi. Yunus, durumun yakından takip edildiğini ve depremden etkilenen bazı bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Depremin Hindistan'da da hissedildiği ancak herhangi bir can kaybı ve hasarın yaşanmadığı kaydedildi.

