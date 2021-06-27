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Dünya

Bangladeş'te patlama: 7 ölü

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir binada meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti.

AA27 Haziran 2021 Pazar 22:58 - Güncelleme: 27 Haziran 2021 Pazar 22:58
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Polisten yapılan açıklamada, başkent Dakka'nın Moghbazar bölgesindeki bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada, 7 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Yerel basındaki haberlere göre, hastaneye kaldırılan 50'ye yakın kişiden 10'unun hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Patlama anında iki yolcu otobüsünün patlayan binanın önünden geçmekte olduğunu ifade eden görgü tanıkları, ölenlerin arasında çocukların da bulunduğunu söyledi.

Patlamada, çevredeki bazı binaların ağır hasar gördüğü kaydedildi.

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