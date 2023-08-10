İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2023 Perşembe / 24 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0236
  • EURO
    29,7838
  • ALTIN
    1667.11
  • BIST100
    7441.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bangladeş'te seller nedeniyle ölenlerin sayısı 29'a yükseldi
Dünya

Bangladeş'te seller nedeniyle ölenlerin sayısı 29'a yükseldi

Bangladeşli yetkililer, ülkenin güney doğusunda etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerde aralarında çocukların da bulunduğu 29 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.

AA10 Ağustos 2023 Perşembe 19:27 - Güncelleme:
Bangladeş'te seller nedeniyle ölenlerin sayısı 29'a yükseldi
ABONE OL

Cox's Bazar Komiseri Muhammad Shaheen Imran, AA muhabirine, 480 bin kişinin sellerden olumsuz etkilendiği bölgede 3'ü çocuk, 16 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin kayıp olduğunu söyledi.

Bölgede meydana gelen sellerin, 14 milyon Bangladeş takası (yaklaşık 128 bin dolar) maddi zarara yol açtığı tahmin ediliyor.

Sel suları nedeniyle kapanan Chittagong ve Cox's Bazar kenti arasındaki otoyolun ise sularının çekilmesiyle açıldığı kaydedildi.

Chattogram Komiseri Abul Bashar Mohammed Fakhruzzaman da AA muhabirine, bölgede meydana gelen ve yaklaşık 800 bin kişinin olumsuz etkilendiği sellerde 13 kişinin öldüğünü, en az 9 kişinin kayıp olduğunu belirtti.

Bangladeş'te genelde haziran-eylül döneminde görülen muson yağmurları nedeniyle her yıl binlerce kişinin yaşamı olumsuz etkileniyor.

Selin vurduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.