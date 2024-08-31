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Dünya

Bangladeş'te şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde can kaybı 59'a yükseldi

Bangladeş'te şiddetli yağışın etkisiyle nehirlerin taşması sonucu meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 59'a yükseldi.

AA31 Ağustos 2024 Cumartesi 23:48 - Güncelleme:
Bangladeş'te şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde can kaybı 59'a yükseldi
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Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Muson yağmurları yaklaşık 14 gündür Bangladeş'te büyük zarara yol açtı, milyonlarca kişinin hayatını olumsuz etkiledi.

Yetkililer, sellerden çoğu Hindistan sınırındaki 11 bölgede yaklaşık 5 milyon 500 bin kişinin etkilendiğini belirtti.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Seller nedeniyle ölenlerin sayısının, 37'si ülkenin kuzeydoğusundaki Feni ve Cumilla bölgelerinde olmak üzere 59'a yükseldiği ifade edildi.

Sel felaketinden etkilenen bölgelerde yaklaşık 600 sağlık ekibinin sahada görev yaptığı belirtilmişti. Felaket nedeniyle 500 binden fazla kişinin bölgedeki 3 bin 403 geçici barınağa yerleştirildiği kaydedilmişti.

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