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Dünya

Bangladeş'te tren yolcu otobüsünü biçti: 12 ölü

Bangladeş'te tren yolcu otobüsüne çarptı. Yaşanan kaza sonucu 12 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de ağır yaralandı.

IHA19 Aralık 2020 Cumartesi 12:48 - Güncelleme: 19 Aralık 2020 Cumartesi 12:48
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Bangladeş’in kuzeyindeki Joypurhat şehrinde, Parbatipur’dan Rajshahi kentine giden bir yolcu treni, hemzemin geçitte yolcu otobüsüne çarptı. Sabah erken saatlerde geçit görevlisinin uyuması sonucunda meydana gelen kazada 12 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise ağır yaralandı. Yaralıların hastanede yoğun bakımda tedavi gördükleri bildirildi. Kaza sonrası Rangpur eyaletinde bazı tren seferleri geçici olarak durduruldu.

Öte yandan, Bangladeş Demiryolu Bakanlığı’nın Halkla İlişkiler Sorumlusu Soriful Alam, olay ile ilgili 4 kişilik soruşturma ekibi kurulduğu ve ekipten 3 gün içerisinde rapor beklendiğini açıkladı.

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