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Dünya

Bangladeş'te yaşanan felakette 9 kişi hayatını kaybetti

Muson yağmurlarının hayatı olumsuz etkilediği Bangladeş'in kuzeydoğusunda yıldırım isabet eden 9 kişi öldü.

AA18 Haziran 2022 Cumartesi 00:31 - Güncelleme:
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Bangladeş ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Sunamganj ve Sylhet bölgelerinde etkili olan muson yağmurları nedeniyle büyük çaplı seller meydana geldi.

Muson yağmurları ve seller nedeniyle Sunamganj ve Sylhet'te yüz binlerce kişi mahsur kalırken, bölgede yıldırım isabet eden 9 kişi hayatını kaybetti.

Meteoroloji yetkilileri, 24 saat içerisinde bölgede aşırı yağışlar ve sellerin etkisini artıracağı tahmininde bulunurken, arama kurtarma ve acil yardım çalışmaları için bölgeye asker konuşlandırıldı.

Elektrik hatlarının hasar gördüğü Sunamganj ve Sylhet'te elektrik hizmeti verilemiyor.

Sylhet'teki Osmani Havalimanı, pistlerin sular altında kalması nedeniyle uçuşların iptal edildiğini duyurdu.

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