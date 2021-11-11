Bangladeş'te yerel seçimlerde çıkan olaylarda en az 7 kişi öldü

AA 11 Kasım 2021 Perşembe 21:44 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 21:45

Ülkede halk, köy düzeyinde 800'den fazla konsey temsilcisini belirlemek üzere, bugün sandık başına gitti.

Seçime katılan iktidardaki Avami Ligi Partisinin adaylarını destekleyenler ve bağımsız adayların destekçileri arasında çatışmalar yaşandı.

Gruplar arasında çıkan şiddet olaylarında can kayıpları yaşanırken, 100'den fazla kişi de yaralandı.

Yetkililer, çıkan olaylarda, merkez Narshindhi bölgesinde 3, Cumilla'da 2, Cox's Bazar ve Chattogram'da birer kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Haber kanalları, karşıt görüşlü grupların silah, bıçak, sopa ve diğer sert cisimlerle birbirlerine saldırdığı görüntüleri yayımlarken, güvenlik güçlerinin, saldırganlara güç kullanarak müdahalede bulunduğu görüldü.

Bangladeş Seçim Komisyonu, seçim sırasında yaşanan şiddet olaylarını kınadı ve taraflara itidal çağrısında bulundu.

Öte yandan ana muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP), ülkedeki çarpık siyasi atmosferin, seçime adil katılımı engellediğini belirterek, oylamayı boykot etti.

Analistler, yerel seçimlerin, Başbakan Şeyh Hasina liderliğindeki Avami Ligi Partisinin, 2023 için planlanan bir sonraki genel seçimler öncesinde, konumunu pekiştirmesi için fırsat olduğunu düşünüyor.

