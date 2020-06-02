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Dünya

Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanların kampında Kovid-19'dan ilk ölüm gerçekleşti

Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde, Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamplarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün yaşandığı bildirildi.

AA02 Haziran 2020 Salı 11:42 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 11:43
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Strait Times gazetesinde yer alan habere göre, bölgedeki sağlık yetkililerinden Toha Bhuiyan yaptığı açıklamada, 31 Mayıs'ta kamplarda yaşayan 71 yaşındaki Arakanlı Müslüman'ın yaşamını yitirdiğini, yaşlı adamın Kovid-19 sebebiyle öldüğünü dün gece öğrendiklerini söyledi.

Böylece Arakanlı Müslümanların kamplarında Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

Öte yandan kamplardaki Kovid-19 vaka sayısı ise 29'a yükseldi.

Kamplardaki ilk Kovid-19 vakası 14 Mayıs'ta tespit edilmiş, sayı bir haftada çift haneli rakamlara ulaşmıştı.

İnsan hakları örgütleri ve uzmanlar, "yoğun nüfuslu" mülteci yerleşim birimlerinde virüsün hızlı yayılım göstereceği konusunda uyarılarda bulunmuştu.

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