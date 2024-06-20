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Dünya

Bangladeş'teki muson yağmurlarında 10 kişi öldü

Bangladeş'in Cox's Bazar şehrinde Arakanlı Müslümanların kaldığı kamplarda muson yağmurlarının yol açtığı sel ve heyelan sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

IHA20 Haziran 2024 Perşembe 14:41 - Güncelleme:
Bangladeş'teki muson yağmurlarında 10 kişi öldü
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Bangladeş'in 1 milyondan fazla Arakanlı Müslümana ev sahipliği yapan Cox's Bazar şehrindeki mülteci kamplarını, muson yağmurlarının ardından sel ve heyelan vurdu.

Mülteci Yardımı ve Ülkesine Geri Dönüş Komiseri Mizanur Rahman yaptığı açıklamada, 8, 9, 10 ve 14 numaraları kamplardaki barakaların sel suyu ve toprak altında kaldığını belirtti. İlk belirlemelere göre 9'u Arakanlı Müslüman, 1'i Bangladeşli olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetti. Kamptaki arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çoğu Myanmar'daki askeri operasyonlardan kaçan 1 milyondan fazla Arakanlı Müslüman, Bangladeş'in başkenti Dakka'nın yaklaşık 300 kilometre güneydoğusundaki Cox's Bazar'da yaşıyor.

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