Bangladeş'teki Ruppur NGS'nin 1'inci ünitesine karotiyer yerleştirildi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, reaktörün iç kısmının ana unsurlarından biri olma özelliği taşıyan ve paslanmaz çelik türü östenitten yapılmış karotiyerin ağırlığı 73,74 ton, uzunluğu 10 bin 869 mm ve çapı 3 bin 610 mm olarak dizayn edildi.



Karotiyerin içinde nükleer reaksiyona giren bir bölme ve yakıt düzenekleri bulunuyor, tabanı ise yakıta ilişkin maddelerin kaplamalarının soğutulması amacıyla soğutma sıvısının dolaşımını sağlamak üzere delikli özelliğe sahip.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ruppur NGS İnşaat Projesi'nin Direktörü Alexey Deriy, karotiyerin montajının Ruppur NGS inşaatında bir diğer önemli aşamayı teşkil ettiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Bu aşama, reaktör montajının başlaması anlamına geliyor. Toplam 2 bin 400 megavat kapasiteli iki VVER-1200 reaktörü ile donatılmış Ruppur NGS, 25 Aralık 2015 tarihli Genel Sözleşme uyarınca Bangladeş'in başkenti Dakka'ya 160 km uzaklıkta, Rus tasarımı ile inşa ediliyor. Ülkedeki ilk nükleer santral olan Ruppur NGS için VVER-1200 reaktörlü Rus tasarımı seçildi. Bu reaktör, tüm uluslararası güvenlik gerekliliklerini tam olarak yerine getiren modern bir '3+ Nesil' tasarım olma özelliği taşıyor."

