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Bangladeş'teki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 104'e çıktı

Bangladeş'te şiddetli yağışların yol açtığı sellerde son 2 haftada yaşamını yitirenlerin sayısının 104'e yükseldiği bildirildi.

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Sağlık Acil Operasyon Merkezi ve Sağlık Direktörlüğü Denetim Dairesinden yapılan açıklamada, sellerin yol açtığı hastalık ve kazaların ülke genelinde 12 bin 864 kişiyi etkilediği ve 104 kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi.

Dr. Ayesha Akter, bazı bölgelerde selin ardından ishal ve cilt hastalıklarının arttığını vurguladı.

Denetim Dairesi verilerine göre, ülkenin 27 bölgesinde etkili olan sellerin yol açtığı hastalıklarla mücadele için 317 geçici sağlık merkezi açıldı.

Ölü sayısı en son 94 olarak açıklanmıştı.

Dünya Gıda Programından (WFP) yapılan açıklamada, Arakanlı Müslümanların sığındığı kampların bulunduğu Cox's Bazar'da sel ve toprak kaymalarından etkilenen 11 bin kişiye gıda yardımında bulunulduğu kaydedildi.

Bangladeş'te 2017'de ülkenin yüzde 42'si selden etkilenmişti.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Güney Asya genelinde yaklaşık 6 milyon kişinin şiddetli muson yağmurları nedeniyle sel tehdidiyle karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.

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