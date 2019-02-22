Bangladeş’teki yangın faciasının boyutu görüntülendi

Bangladeş'in başkenti Dakka’da bulunan tarihi binalar bölgesinde Perşembe günü sabaha karşı yaşanan korkunç yangının boyutu görüntülendi. 81 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından geriye kül olmuş araçlar ve tahrip olmuş binalar kaldı. İtfaiye ekiplerinin 9 saatte kontrol altına aldığı yangını soğutma çalışmaları ise sürüyor.

Öte yandan hastaneye kaldırılan 41 kişinin tedavisinin ise sürdüğü aktarıldı. Doktorlar dün yaptığı açıklamada yaralıların durumunun kritik olduğunu belirtmişti.