Bangladeş'ten Filistin açıklaması

Momen, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 22-23 Mart'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu.



İslamofobi'yi kınayarak Bangladeş'in, Filistin için barış süreci tesis edilmesi konusunda kararlılığını vurgulayan Momen, teröre finans sağlama, radikalleşme, şiddet içeren aşırılık da dahil, Müslümanlara yönelik nefret suçlarını kınama ve her türlü terörü durdurma sözünü yineledi.

Momen, güvenlik, ekonomi gibi birçok konunun ele alındığı toplantıda, Bangladeş'in her zaman barış, refah ve kalkınma ilkelerinin öncülük ettiği İİT ile ilişkilerinin devam edeceğini belirtti.

- ARAKANLI MÜSLÜMANLAR KARARI

Momen, İİT 48. Dışişleri Bakanları Konseyinde, Arakanlı Müslümanların güvenli bir şekilde ana vatanına dönmesini sağlamak için "Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlar Topluluğunun Durumu" adlı kararın, oy birliğiyle kabul edildiği belirtti.

Üye ülkeleri, Uluslararası Adalet Divanındaki (UAD) Myanmar aleyhindeki davayı yürütmek için İİT tarafından oluşturulan fona gönüllü olarak katkıda bulunmaya çağıran Momen, Arakanlı Müslümanlar meselesi için üye devletlerin ve uluslararası aktörlerin proaktif rol üstlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

- ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.