Bangui'de 4 Fransız askeri gözaltına alındı

AA 22 Şubat 2022 Salı 07:40 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 07:40

Fransa'nın Bangui Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, MINUSCA Genelkurmay Başkanı Renaud Senetaire'e yakın korumalık yapan 4 Fransız askerin Bangui-M'poko Uluslararası Havalimanı yakınlarında gözaltına alındığı duyurdu. Askerlerin Paris uçağına binen Senetaire'a eşlik ettiği belirtilen paylaşımda, "Fransız Büyükelçiliği bu olaydan derin üzüntü duymaktadır." İfadelerine yer verildi. Ülkede, son günlerde sosyal medya üzerinden Fransa'nın OAC Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera'ya suikast hazırlığı içinde olduğu iddiaları sıklıkla paylaşılıyordu. Fransa 7 Haziran 2021'de Rusya ile Fransa karşıtı kampanyalar yürütmekle suçlandığı OAC ile askeri anlaşmalarını askıya almıştı.