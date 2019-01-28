Banksy'nin Paris'te Bataclan duvarına yaptığı resim çalındı

AFP haber ajansı, yürütülen soruşturmaya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde Cuma günü eseri çalan hırsızları "ellerinde taş makineleri olan bir grup kapüşonlu" olarak tanımladı.

Şüphelilerin daha sonra eseri bir kamyona koyup götürdükleri bildirildi.

Banksy'nin eserleri oldukça rağbet görüyor. İngiltere'de bir garajda bulunan bir eserin 'altı basamaklı' bir meblağa satılmıştı.

Geçen yıl Ekim ayında Banksy'nin Londra'daki Sotheby's müzayedesinde satılan bir eseri, satıldıktan hemen sonra kendini imha etmişti.

BANKSY KİMDİR?

Banksy, kimliğini gizli tutmayı tercih eden bir İngiliz grafiti, duvar resmi sanatçısı.

Kamuya açık alanlarda, binaların duvarlarına yaptığı eserlerin tarzı birbirlerine benzediğinden, sanatçıya ait eserler kolayca anlaşılabiliyor.

Banksy, duvar resimleri yapmaya memleketi Bristol'de 1990larda başladı.

Sanatçı 2000lerde ise eserlerini Bristol dışına taşıyarak dünya genelinde tanınan bir isim haline geldi.

Bu ay başında Tokyo'da görülen bir grafiti, Banksy'nin şemsiye resmine benzerliği nedeniyle tartışma yaratmıştı.

BATACLAN VE PARİS SALDIRILARI

2015 Paris saldırıları, 13 Kasım 2015 tarihinde, yerel saatle 21:16'da başlayan Paris'in birinci, onuncu ve on birinci bölgeleriyle birlikte Fransa Stadyumu'nda gerçekleştirilen silahlı ve bombalı terör saldırılardır.

Bataclan tiyatrosunda gerçekleşen rehin alma eyleminin yanı sıra başkent çevresinde en az altı silahlı ve üç bombalı saldırı gerçekleştirildiği açıklanmıştır.

İNTİHAR SALDIRISI

Saldırılardan biri Fransa-Almanya hazırlık maçının oynandığı sıralarda Stad’ın yakınlarında bir barı ve restoranı hedef aldı.

Stade de France’ın yakınlarında da üç patlama sesi duyuldu. Fransız Haber Ajansı AFP, bir kaç kaynağa atfen, stadın yakınlarındaki patlamalardan birinin intihar saldırısı olduğunu duyurdu.

Alman milli takımının maçın bitiminden saatler sonra TSİ 04:00 itibarıyla statta olduğu bildirildi.

Fransız polisi ise, patlamalardan ikisinin intihar saldırısı, birinin bombalama olduğunu açıkladı.

4 SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırının ardından ilk gelen haberlerde, Bataclan sanat merkezi yakınlarında, bir konser salonunda en az 60 kişinin rehin tutulduğu belirtildi.

Saldırı sırasında salonda California'dan Eagles of Death Metal grubunun heavy metal konserini izlemek için yüzlerce kişi bulunuyordu.

Gece yarısı konser salonuna düzenlenen polis operasyonun ardından bazı rehineler kurtarılırken, daha sonra gelen haberlerde salondaki dört saldırgandan üçünün intihar saldırılarında kullanılan bomba yüklü yeleklerden giydikleri belirtildi.

Salondaki saldırganların tamamının öldüğü söyleniyor.

Ayrıca yarın Paris'te tüm okul ve üniversiteler kapalı olacak, güvenliği sağlamaya yardımcı olmaları için kente 1500 asker sevkedilecek.

Polis de, Twitter mesajıyla halka 'evlerinden çıkmamaları' çağrısında bulundu.

SALDIRI NOKTALARI

Bataclan konser salonu, Voltaire Bulvarı 50 numara, 11. Bölge - silahlı saldırı, rehine krizi

Le Carillon Barı ve Le Petit Cambodge lokantası, Alibert sokağı 18 ve 20 numaralar, 10. Bölge - silahlı saldırı

La Belle Equipe cafe, Charonne sokağı 92 numara, 11. Bölge - silahlı saldırı

Stade de France yakınları, Paris'in hemen kuzeyindeki St Denis'te - Stadda Fransa-Almanya maçı sürerken yakınlarda intihar saldırısı düzenlendiği bildirildi.