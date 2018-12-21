Barcelona'da bağımsızlık yanlıları ve polisin çatışması sonucu 7 kişi gözaltına alındı

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde bağımsızlık yanlısı sivil örgütler, merkezi hükümetin Barselona'da Bakanlar Kurulu'nu toplamasına karşı protesto gösterileri düzenliyor.

Başbakan Pedro Sanchez'in başkanlığında Barselona'da toplanan Bakanlar Kurulu'na karşı sabah erken saatlerde başlayan eylemlerde 20'ye yakın yolun trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Polisle çatışan 7 gösterici gözaltına alındı

Sputnik'in aktardığına göre, Barcelona polisi, protestocular ve polis arasındaki çıkan çatışmalarda 7 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Katalan bağımsızlık yanlısı aktivistler, İspanya merkezi hükümetinin Ekim 2017'deki bağımsızlık referandumu sonuçlarını kabul etmeyi reddetmesi ve Katalonya'daki yerel parlamentoyu feshetmesinden beri çeşitli aralıklarla protesto mitingleri düzenliyor.

Katalonya'da bağımsızlık yanlısı eylemlerde son dönemlerde şiddet olaylarıyla öne çıkan "Cumhuriyeti Savunma Komitesi" (CDR) adlı sivil örgütün çağrısıyla Barselona kentinin en önemli yolları trafiğe kapatıldı. Barselona'nın çevre kentlerle ulaşımını kesmeyi amaçlayan eylemler kapsamında Barselona ve Tarragona limanları ile El Prat ve Reus havaalanlarının girişleri de kısmi olarak trafiğe kapatıldı.

İspanya'nın Demiryolu Ağı Operatörü olan Renfe'nin çalışanlarının greve gitmesi sonucu tam 571 tren seferi iptal oldu.

Eylemlerden dolayı otobüs şirketleri, gün içerisindeki Barselona-Andorra gibi bazı güzergahlardaki seferlerini iptal ettiklerini duyurdu. Diğer yandan Bakanlar Kurulunun Barselona'da yapılmasının "İspanya'nın Katalonya'ya karşı bir provokasyonu" olduğu iddiasıyla Barselona'daki öğrenci dernekleri de derse girmeme çağrısı yaptı. Bazı sendikalar da gün içinde iki saat iş durdurma eylemi yapacağını açıkladı.