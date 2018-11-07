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Barcelona'da iki tren hattı bomba şüphesiyle kapatıldı

İspanya'nın Barcelona kentinde iki tren hattı bomba şüphesiyle kapatıldı.

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Katalonya polisi, İspanya'nın Barcelona kentinde iki tren hattının bomba şüphesiyle kapatıldığını duyurdu. Polis ve bomba imha uzmanlarının bölgeye intikal ettiği belirtiliyor.

Katalan polisi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 3 ve 4 numaralı hatlardaki trenlerin tahliye edilip bomba imha ekibi TEDAX'ın olay yerine yönlendirildiğini söyledi.

İspanya demir yolu şirketi ADIF yapılan duyuru da, Sants de Barcelona istasyonunda seferlerin normale döndüğü açıklandı.

Barcelona'dan sonra Madrid'te de tren istasyonu boşaltıldı

İspanya tren şirketi RENFE, başkent Madrid'de yer alan Atocha tren istasyonunun boşaltıldığını açıkladı.
 

(Reuters)

 

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