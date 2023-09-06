Bardağı taşıran tuzak! İşte PKK'nın Deyrizor yapılanması

Suriye Deyrizor'da PKK/YPG'li teröristlerle Arap aşiretler arasındaki savaşta 10 gün geride kaldı. Aşiretlerin şimdiye kadar 33 köyde kontrolü sağladığı çatışmalar aşiret temsilcisi Ahmed el-Habil'e kurulan tuzakla başladı. El Habil, YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin tarafından davet edildiği Haseke'de alıkoyulunca isyan başladı.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPG'nin baskısı altındaki Arap aşiretlerle örgüt arasında 27 Ağustos'ta başlayan çatışmalarda 10'uncu gün geride kaldı. PKK/YPG'nin, Deyrizor Askeri Meclis grubu lideri Ahmed el Habil'i çeşitli suçlama iddialarıyla alıkoymasının ardından çatışmalar başlamıştı. Olaylar, Arap aşiretlerinin de terör örgütüne karşı çıkması ile büyüdü. Terör örgütünün baskısı altındaki Arap aşiretlerinin Deyrizor'da PKK/YPG'ye karşı başlattığı operasyonlar, Haseke ve Rakka illeri ile Halep'in Münbiç ilçesi kırsallarında sürüyor.

Terörist Agit Kelar

PKK BÖLGEYE TAKVİYE GÖNDERDİ

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, son 24 saatte Deyrizor'un doğu kırsalında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Terör örgütünün, çatışma alanlarına Rakka ve Haseke'den takviye gönderdiği iddia ediliyor. Çatışmaların olduğu bölgeye çok sayıda terörist sevk eden PKK/YPG, önceki gece saatlerinde Şehil ve Ziyben köylerini tekrar işgal etmek için saldırı başlattı. Arap aşiretlerinin geçen hafta terörden temizlediği köylerde şiddetli çatışmalar sürerken, Deyrizor, Rakka ve Haseke illeri ile Halep'in Münbiç ilçesi kırsallarında 27 Ağustos'tan bu yana 33 köy PKK işgalinden kurtarılmıştı.

Terörist Halil Asker

KARARGAHIN BAŞINDA ONLAR VAR

Haseke'deki çatışmalar, Rasulayn ilçesinin güneyinde bulunan Tel Tavil Tepesi ile Turgi köyleri ekseninde şiddetlenmiş durumda. Terör örgütü PKK/YPG'nin güvenli bölgeleri sık sık hedef almak için kullandığı Münbiç hattı da Arap aşiretlerinin operasyonlarına sahne oluyor. Cerablus'un güneyindeki çatışmalar cephe hatlarında aralıklarla sürüyor. Yeni Şafak, terör örgütü PKK/YPG'nin Deyrizor'daki yapılanmasını deşifre etti. Sözde Deyrizor bölgesinde bulunan karargahın başında "Lokman Halil" ve "Agit Kelar" kod adlı teröristler bulunuyor.

Terörist Lokman Halil

EN FAZLA TERÖRİST TİRVAZİ'DE

Deyrizor'un tamamında 2 bin 750 terörist barındıran terör örgütü, teröristleri Şeddade, Kesra, Hejin, Suvar ve Tirvazi gibi sözde eyaletlere böldü. Tirvazi'de 1000'e yakın teröristin bulunduğu öğrenildi. Bölgenin stratejik olması nedeniyle terör örgütünün en fazla teröristi burada barındırdığı belirtiliyor. Terör örgütünün burada silahlı ve ideolojik eğitimin verildiği sözde şehit Ferhat ve sözde şehit Hani El Hasan akademileri bulunuyor. Örgütün, ağır silah ve keskin nişancı alanında yetiştirdiği teröristlerin liderliğini ise "Esed Deyrizor" kod adlı terörist Halil Asker yapıyor.

FERHAT ABDİ ALIKOYDU

Yeni Şafak'ın haberine göre, Deyrizor'daki çatışmaları PKK/YPG-SDG elebaşı Ferhat Abdi Şahin körükledi. Çatışmalar Deyrizor Askeri Meclis grubu lideri Ahmed el Habil'e kurulan tuzakla başladı. El Habil'i "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in alıkoyduğu ortaya çıktı. 27 Ağustos'ta Haseke'ye çağırılan Ahmed el Habil burada alıkonunca isyan başladı. ABD'nin örgütü koruyan tavrı PKK'yı cesaretlendirdi. Bu durum aşiretler nezdinde ciddi tepkiye neden oldu.

HAKLARIMIZI SAVUNUYORUZ

PKK'ya başkaldıran Akidat aşireti lideri İbrahim el-Hafıl, bölge halkının hakkını savunmak için örgüte karşı ayaklandıklarını söyledi. Aşiretten yapılan açıklamada, "Deyrizor'daki aşiretlerin hareketi, PKK/YPG-SDG'nin halkımızdan gasp ettiği hakların iadesi içindir. Zulmü ve haklarımızın gasp edilmesini reddediyoruz. Buna izin vermeyeceğiz" denildi. Uluslararası koalisyondan PKK/YPG'li teröristleri Deyrizor'dan çıkarması istendi.