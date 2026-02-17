İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2026 Salı / 1 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7289
  • EURO
    51,8635
  • ALTIN
    6871.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Barış arayışı için gözler Cenevre'de! ABD- Ukrayna-Rusya zirvesi sona erdi
Dünya

Barış arayışı için gözler Cenevre'de! ABD- Ukrayna-Rusya zirvesi sona erdi

Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan üçlü görüşmelerin üçüncüsü yarın devam edecek.

AA17 Şubat 2026 Salı 16:11 - Güncelleme:
Barış arayışı için gözler Cenevre'de! ABD- Ukrayna-Rusya zirvesi sona erdi
ABONE OL

Cenevre'de bir otelde yerel saatle 14.00 civarında başlayan görüşmeler, 4 saatten uzun sürdü.

Basına kapalı olan görüşmeler, Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşın 4. yılının hemen öncesinde yapılıyor.

Görüşmeler yarın devam edecek.

Cenevre'de başlayan üçlü görüşmelerin üçüncü turunda Rus heyetine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık ederken, Ukrayna heyetini Umerov temsil etti. Görüşmelere ABD'den de ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın danışmanı Jared Kushner katıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu sefer, toprak sorunu ve diğer hususlar dahil olmak üzere daha geniş bir yelpazedeki konular istişare edilecek. Bu konular taleplerimizle ilgilidir." demişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de müttefik ülkeleri Rusya'ya yönelik baskıyı artırmaya çağırmıştı.

Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin ilk ve ikinci turu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 23-24 Ocak'ta ve 4-5 Şubat'ta yapılmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Yaya geçidinde bebeği katletti! Dehşetin görüntüsü kan dondurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.