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Dünya

Hizb-i İslami Lideri Hikmetyar: Taliban-Afgan barış görüşmeleri Türkiye'de yapılmalı

Afganistan'daki Hizb-i İslami Partisi Lideri Gülbeddin Hikmetyar, Afganistan hükümeti ile Taliban arasında barış görüşmelerinin Türkiye'de yapılması gerektiğini söyledi.

AA03.02.2020  11:09 - Güncelleme: 03.02.2020  11:33

Hikmetyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Afganistan'a barışın gelmesi için yaptığı çabaların çok önemli olduğunu belirtti.

Taliban ile Afganlar arasında barış görüşmelerinin Almanya, ABD ve İngiltere gibi, savaşa sebep olan ülkelerde yapılmasının bir anlamının olmayacağını dile getiren Hikmetyar, 'Türkiye Müslüman bir ülke. Ayrıca Türkiye Afganistan'daki savaşın müdahili değil. Bu nedenle Taliban ile Afganlar arasındaki barış görüşmeleri Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşmeli. Bu konuda Afganistan'daki siyasiler ve Taliban da mutabık kaldı.' diye konuştu.

Hikmetyar ayrıca Afgan halkının Türk halkını çok sevdiğini ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok önemli bir yere geldiğini kaydetti.

- "GEÇİCİ HÜKÜMET KURULMALI"

Taliban'ın önce ABD ile değil Afganlarla barış görüşmesi yapması gerektiğine dikkati çeken Hikmetyar, Afganistan'da yaşanan olayların ülke halkını ilgilendirdiğini, bu nedenle önce sorunların çözümü için Afganlar arası diyaloğun çok önemli olduğunu vurguladı.

Tüm sorunların karşılıklı müzakere yoluyla çözülebileceğini bildiren Hikmetyar, savaşa karışan aracı bir ülkenin olmasına gerek duyulmadığına işaret etti.

Gülbeddin Hikmetyar, 'ABD-Taliban barış görüşmeleri bittikten sonra Taliban ile Afgan diyaloğu başlamalı. Her iki taraf da geçici hükümetin kurulması, ateşkesin yapılması, cumhurbaşkanı seçiminin şeffaf bir şekilde yeniden yapılması konusunda uzlaşmaya varmalı.' dedi.

- ABD'NİN AFGANİSTAN SAVAŞINDA BAŞARISIZLIĞI

ABD'nin Afganistan'daki savaşta başarısız olduğunu dile getiren Hikmetyar, bu konuda ABD'nin gerek kendi halkı tarafından gerek uluslararası arenada baskı altında olduğunu bildirdi.

'Afganistan dış müdahaleler sonucu viran olmuştur. Yabancı güçlerin ülkede bulunması istikrarsızlığın ve savaşın devamı anlamına gelir.' diyen Hikmetyar, bu nedenle yabancı güçlerin bu ülkeden çekilmesinin istikrara giden yolu açacağını belirtti.

Hikmetyar, Taliban ile ABD arasında yapılan barış görüşmelerinde ABD birliklerinin Afganistan'dan çekilmesi konusunda uzlaşma sağlandığını ancak çekilme konusunda henüz net bir tarih bulunmadığını ifade etti.

ABD'nin Afganistan'ı işgali sonucu binlerce insan öldüğünü, milyonlarca insanın evlerinden olmasına, evlerinin yıkılmasına neden olduğunu anlatan Hikmetyar, 'Bunların kesinlikle bir karşılığı olmalı. ABD tarafından bu kayıpların karşılığı ödenmeli. Bu da barış anlaşma metninde belirtilmeli. Şunu da belirtmem lazım ki ABD ile Taliban arasında sağlanan anlaşma Afganistan'daki durumu değiştirmez.' şeklinde konuştu.

- "CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ HİLELERLE DOLUYDU"

Geçen aylarda yapılan cumhurbaşkanı seçiminin hilelerle dolu olduğunu öne süren Hikmetyar, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Halkın seçime katılımı çok düşüktü. Yabancı güçlerin aktif rol oynadığı bir ülkede şeffaf bir seçim beklemek yanlış. Bazı yabancı ülkeler seçime doğrudan müdahalede bulundu. Halkın artık seçime güveni kalmadı. Herkes seçimin hileli olduğunu anladı. Yeni cumhurbaşkanını sandıktan çıkacak oylar değil, bazı yabancı ülkelerin vereceği karar belirleyecek. Böylece zayıf bir hükümet kurulacak ki geçmişte de bunu gördük. Hatta Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonunda bazı ülkelerin danışman adı altında adamları bulunuyor. Onlar nasıl bir karar alırsa o olacak. Bu nedenle bu seçimin kazananı bulunmamaktadır. Bu durumda seçimin ikinci tura gitmesinin de bir anlamı yok. Ancak geçici bir hükümet kurulabilir. Biz seçimin sonucunu ve hileli oylarla seçilecek yeni cumhurbaşkanını da kabul etmiyoruz.'

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