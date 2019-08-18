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620 bin Suriyeli için yeşeren umut: Barış Koridoru

Türkiye’de bulunan Suriyelilerin yüzde 17’si terör örgütü PYD’nin işgal ettiği bölgelerden geldi. Güvenli bölge için başlatılan çalışmalar yaklaşık 620 bin mülteci için umut oldu.

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Türkiye ile ABD arasında detayları görüşülen “barış koridoru” hem terör örgütünün Türkiye’yi tehdit etmesine son verecek hem de evlerinden uzak binlerce Suriyelinin evlerine dönmesi için umut olacak. Güvenli bölge içerisinde yer alan yerleşimlerden Türkiye’ye gelen Suriyeliler geriye dönüş için gelişmeleri umut ve merakla izliyor. 2011 yılında Suriye’de yaşanan iç savaş ve daha sonrasında bölgede terör örgütlerinin halka zulmetmesi sonucunda 3 milyon 643 bin 870 Suriyeli, Türkiye’ye sığınmak zorunda kalmıştı. Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin yüzde 17’si şu anda terör örgütü PYD’nin işgal ettiği topraklarda yaşıyordu. 
 
 BÖLGE TEMİZLENECEK 
 
2011’de başlayan iç savaş sonrasında bölge ilk olarak DEAŞ’ın işgali altına girdi. DEAŞ’ın zulmünden kaçan Suriyeliler Türkiye’ye geldi. DEAŞ’tan sonra bölge PYD terör örgütünün işgaline uğradı. 
 
DÖNENLERİN SAYISI ARTABİLİR 
 
Terör örgütü PYD, DEAŞ zulmünden kaçarak evlerini terk eden Suriyelilerin geri dönüşlerine izin vermedi. Tam tersine terör örgütü terk edilen evlere el koydu ve bölgedeki demografik yapıyı değiştirmek için adımlar attı. Bölgenin esas sahipleri için aradan geçen 8 yılın sonunda ilk defa evlerine geri dönme umudu yeşerdi. 
 
Akşam'ın haberine göre, Türkiye’nin terör örgütünü bölgeden temizleme kararlığı sonrasında çalışmaları başlayan “barış koridorunun” hayata geçirilmesi ve bölgenin tamamen temizlenmesi ile birlikte Türkiye’de yaşayan yaklaşık 620 bin Suriyeli güvenle geri dönebilecek. Bu bölgeden kaçarak farklı ülkelere giden Suriyelilerin de eklenmesiyle bu sayının daha da yüksek olması bekleniyor. 
 
BAKAN AKAR SINIRDA MÜJDE VERDİ 
 
Güvenli bölge hazırlıklarını yerinde incelemek için Şanlıurfa’ya giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da “Suriyeli kardeşlerimizin güven ve huzur içinde bir an önce evlerine dönmelerini sağlayacağız” sözleriyle “barış koridorunun” hayata geçirilmesiyle birlikte Suriyelilerin evlerine dönebileceklerinin müjdesini vermiş oldu. 

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