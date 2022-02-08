Barış mı, yatırım mı? Macron neden Rusya'ya gitti?

star.com.tr 8 Şubat 2022 Salı 15:49 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 15:49

Emmanuel Macron geçtiğimiz pazar günü, ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi yaptı. Biden ile gerçekleşen telefon görüşmesinin ardında Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya gitti. Fransız lider, bugün ise Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile görüşmek üzere Kiev'e gitti.

Macron'un peşi sıra yaptığı bu görüşmelerin sebebi kamuoyunda tartışma konusu oldu.

Çeşitli medya kanallarında yer alan haberlerde, Cumhurbaşkanı Macron'un Rusya-Ukrayna krizine ilişkin görüşmelerinin, Nisan ayında ülkesinde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için etkili bir hamle olacağı düşüncesiyle gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

Macron, henüz yeni dönem için adaylığını açıklamamasına rağmen kulislerde bu hamleyle seçim kampanyasında elini güçlendireceği konuşuluyor.

"MACRON, BAŞARIRSA İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPABİLİR"

Bölge üzerine çalışmalar yapan bazı akademisyenler de Macron'un bu çabalarıyla ilgili açıklamalar yaptı. Açıklamalarda, Macron'un Rusya-Ukrayna krizinin çözümünde etkili olmaya çalışmasının kendi siyasi kariyeri için önemli olduğu dile getirildi.

Rusya Bilimler Akademisi Avrupa Enstitüsü'nün Sosyal ve Siyasi Araştırmalar Bölümü'nde görevli araştırmacı Sergey Fedorov, Macron'un kendisini, Fransa'nın uluslararası sahnedeki nüfuzunu artırmaya çalışan güçlü bir başkan olarak konumlandırmaya çalıştığını ifade etti.

Federov, "Avrupa'nın ortak meseleleri, Fransa'nın gücünü ve etkisini gösterebileceği alan olacaktır. Kendisini bir dereceye kadar barışçıl olarak kanıtlamayı başarırsa, yeniden seçim kampanyası için iyi bir başlangıç olacaktır." dedi.

Kiev Siyasi Araştırmalar ve Çatışma Merkezi Direktörü Mikhail Pogrebinsky ise İzvestia gazetesine verdiği demeçte, Macron'un Rusya-Ukrayna krizinin her şeyden önce Moskova'nın mevcut yetersiz güvenlik sisteminin gözden geçirilmesi talebiyle bağlantılı olduğunu açıkça ortaya koyan tek lider olduğunu söyledi.

Barışı Koruma Girişimleri ve Çatışma Bilimi Enstitüsü Direktörü Denis Denisov'a göre de, "Donbass sorunu ve Ukrayna ihtilafını çözme ihtiyacı, Fransa cumhurbaşkanının dış politika önceliklerinden biri olmaya devam ediyor." dedi.

MACRON: AMACIM GERİLİMİN TIRMANMASINI ENGELLEMEK

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı sıfatıyla da Rusya'ya giden Macron, Putin ile Kremlin Sarayı'nda Ukrayna krizini baş başa görüştü. Görüşmelerin ardından Kiev'e gitmek için Moskova'dan ayrıldı.

Putin ile yaptığı görüşmeyi basına değerlendiren Macron, amacının Ukrayna konusunda gerilimin daha fazla tırmanmasını engellemek olduğunu ve bunu da başardığını kaydetti.

Macron, "Benim için mesele, tırmanışı önlemek ve yeni bakış açıları ortaya koymak için oyunu kilitlemekti. Bana göre bu amaca ulaşıldı. Fransa inandırıcılığını güçlendirdi" dedi.

Öte yandan Rus Lider Putin'in görüşmeler esnasında Macron'u uzunca bir masanın öteki ucunda oturtması, Fransız basınında ve sosyal medyada geniş yer buldu.

Dünya gündemini meşgul eden bir diğer görüntü de basın açıklamasından sonra Putin'in Macron'u arkada bırakıp önden salonu terk etmesi oldu.

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