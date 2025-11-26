İSTANBUL 20°C / 12°C
Dünya

Barış müzakerelerinin gölgesinde bölge kızışıyor... Rusya'dan yeni yerleşim yeri duyurusu

Barış müzakerelerinin gölgesinde Ukrayna-Rusya arasındaki çatışmalar sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı, bölgedeki son duruma ilişkin Ukrayna'daki İvanopolye yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.

26 Kasım 2025 Çarşamba 00:01
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında güncel bilgi verildi.

Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör saldırısı" düzenlediği belirtilen açıklamada, buna karşılık Rus ordusunun Ukrayna'nın askeri sanayi ve enerji unsularına yoğun saldırı düzenlediği kaydedildi.

Açıklamada, saldırının hipersonik "Kinjal" füzeleri dahil karadan, denizden ve havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiği kaydedildi.

Donetsk bölgesinde bir yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiği aktarılan açıklamada "Güney askeri grubu birlikleri, kararlı eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin İvanopolye yerleşim yerini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Zaporijya bölgesinde Zatişye biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.

