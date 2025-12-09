İSTANBUL 11°C / 7°C
Barış planında yeni perde: Zelenski'den ''hazırız'' mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodımir Zelenski, Avrupalı müttefiklerle barış planı üzerinde yoğun şekilde çalıştıklarını ve revize edilen belgeleri yakında ABD tarafına göndermeye hazır olduklarını açıkladı.

9 Aralık 2025 Salı 19:47
Zelenski, sosyal medyadaki hesabından yaptığı paylaşımında, 2 gün boyunca Avrupa'da temaslarda bulunmaya devam ettiğini belirtti.

ABD'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için önerdiği barış planı üzerinde Avrupalı müttefikleri ile çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Zelenski, bugün Ukrayna'nın müzakere ekibiyle bir araya geldiğini kaydetti.

Zelenskiy, söz konusu plan üzerine dün Londra'da toplantıların yapıldığını anımsatarak, "Müzakere ekibimizle dün Londra'da Avrupalı müttefiklerimizin ulusal güvenlik danışmanları düzeyinde yaptığımız çalışmaların sonuçlarını görüştük." ifadesini kullandı.

Çalışmaların yoğun şekilde yürütüldüğünü vurgulayan Zelenski, şunları kaydetti:

"Savaşı sona erdirmek için olası adımların, tüm ayrıntıların üzerinde çok aktif şekilde çalışıyoruz. Ukrayna ve Avrupa'nın bileşenleri üzerinde daha fazla çalışma yapıldı ve bunları Amerika'daki müttefiklerimize sunmaya hazırız. ABD tarafıyla mümkün olan en kısa sürede mümkün olan en iyi adımları atmayı umuyoruz. Gerçek barışla ilgileniyoruz ve Amerika ile sürekli temas halindeyiz."

Zelenskiy, savaşın bitmesinin Rusya'ya bağlı olduğuna dikkati çekerek, "Revize edilmiş belgeleri (barış planı) yakın gelecekte ABD'ye göndermek için hazır oluruz." ifadesini kullandı.

  • zelenski
  • rusya ukrayna savaşı
  • barış planı

