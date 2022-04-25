Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes sağlanması konusunda izlediği aktif dış politika, barış masası kurulması için yürütülen görüşmelerde Türkiye'yi önemli bir durak haline getirdi. Nitekim Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "barış turu" kapsamında Rusya ve Ukraynalı liderlerle yapacağı ziyaretlerin öncesinde Ankara'ya gelerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeyi tercih etti.

Ankara, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi yolunda yürüttüğü yoğun diplomatik girişimlerin bir sonucu olarak bugün önemli bir konuğu ağırlayacak. BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştireceği görüşmelerin öncesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara'da bir araya gelecek.

BM Genel Sekreteri'nin Sözcüsü Eri Kaneko, cuma günü yaptığı açıklamada, Guterres'in salı günü Moskova'ya giderek Putin ile görüşeceğini, ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile de bir çalışma toplantısı yapıp öğle yemeği yiyeceğini belirtirken, Ukrayna'da barış için için neler yapılabileceğini tartışmayı umduğunu vurgulamıştı. Açıklamada ayrıca, Guterres'in, Moskova temaslarının ardından perşembe günü de Ukrayna lideri Zelenskiy ve Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşmek üzere Kiev'e gideceği, BM kurumları personeliyle insani yardım çabalarının artırılmasının görüşüleceği de ifade edilmişti.

NELER GÖRÜŞÜLECEK?

Milliyet'in haberine göre, Guterres'in barış için yapacağı umut turuna son dakika gelişmesi olarak Ankara da eklendi. BM Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada Guterres'in, 25 Nisan'da (bugün) Türkiye'ye geleceği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Guterres'i Ankara'da kabul edeceği bildirildi.

Daha önce Antalya Diplomasi Forumu sırasında iki ülkenin dışişleri bakanlarını bir araya getiren ve İstanbul'da yüz yüze görüşmelerin tekrar başlamasını sağlayan Türkiye, Guterres'in ziyareti ile barış masasının kurulması için gösterdiği çabayı perçinleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki ülke arasında yürüttüğü diplomasi trafiği, iki lideri Türkiye'de bir araya getirme girişimleri, müzakereler ve bu kapsamda diğer ülke liderleriyle yapılan görüşmeler hakkında Guterres'e bilgi verecek. Guterres'in ziyaretine ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 25 Nisan 2022 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirmesi planlanmaktadır. Ziyaret sırasında BM Genel Sekreteri'nin Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmesi öngörülmektedir."

ERDOĞAN, ZELENSKİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve müzakere sürecine dair konular ele alındı. Erdoğan görüşmede, tablonun her geçen gün daha da üzücü bir hal aldığı Mariupol'de yaralı ve sivillerin tahliyesinin mutlaka sağlanması gerektiğini belirtti. Müzakere sürecinde ellerinden gelen tüm yardımı sağlamaya, arabuluculuk dahil gereken desteği sunmaya hazır olduklarını ifade eden Erdoğan, garantörlük konusuna da ilkesel olarak olumlu baktıklarını söyledi.

KİEV: RUSYA'DAN ÖNCE BİZE GELMELİYDİ!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, BM Genel Sekreteri Guterres'in, önce Moskova sonra Kiev'e gitmesine, "Savaş Rusya'da değil, Ukrayna'da. Rus sokaklarında ceset yok. İşgalin sonuçlarını görmek için önce Ukrayna'ya gelmek daha mantıklıydı" diyerek tepki gösterdi. Euronews Türkçe'nin haberine göre Zelenski, "Ziyaretlerin sıralamasında hiçbir adalet ve mantık yok" ifadesini kullandı.