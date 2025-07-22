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Dünya

Barrack'tan Lübnan mesajı: İkinci bir İsrail savaşı olmayacak

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, 'Lübnan'ın ikinci bir İsrail savaşıyla karşı karşıya kalmayacağını' savundu.

AA22 Temmuz 2025 Salı 23:51 - Güncelleme:
Barrack'tan Lübnan mesajı: İkinci bir İsrail savaşı olmayacak
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Lübnan merkezli El-Cedid kanalına konuşan Barrack, "Lübnan ile İsrail arasında bir ateşkes anlaşması olduğunu ancak tarafların bunu uygulamakta zorlandığını" belirtti.

ABD'li Temsilci, "Biz Lübnan'dayız çünkü barışın sağlanmasına yardımcı olmak istiyoruz. Ancak bir takvim var ve zaman daralıyor, bu yüzden bir uzlaşıya varılması için baskı yapıyoruz." dedi.

Barrack, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben silahların yalnızca devlette toplanmasını talep etmiyorum ancak Lübnan'da yalnızca bir askeri kurum olması gerektiğini belirten bir yasa var. Lübnan bu yasayı nasıl uygulayacağına kendisi karar vermeli. Hafif ve ağır silahların mutlaka bırakılması gerekiyor."

İsrail'in ateşkese uyacağına dair garanti verilmemesi konusundaki tutumuna ilişkin ise Barrack, bir müzakereci değil, taraflar arasında olumlu etki yaratmaya çalışan siyasi bir aracı olduğunu söyledi.

"Lübnan ikinci bir İsrail savaşıyla karşı karşıya kalmayacak." diyen Barrack, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Lübnan'a bu zorlu zamanlarda yardım etmek isteğini aktardı.

Barrack ayrıca, Suriye'de sağlanacak istikrarın, Lübnan'da da istikrarın teminatı olacağına işaret etti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki işgalini sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.

ABD'NİN HİZBULLAH'I SİLAHSIZLANDIRMA ÖNERİSİ

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Barrack, 27 Haziran'da konuk olduğu Al Arabiya televizyonunda, bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve "Hizbullah'ın askeri kanadı tamamen ortadan kalkmalı. Siyasi kısmı değil ama askeri yapısı kabul edilemez. Silahsızlanma için takvim belirlenmeli, mesela Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmeli." ifadelerini kullanmıştı.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım da 6 Temmuz'da Aşura töreninde yaptığı konuşmada Hizbullah'ın silahları teslim etme çağrılarına, İsrail'in Lübnan'daki saldırıları son bulmadan yanıt vermeyeceğini söylemişti.

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